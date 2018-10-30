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Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне
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Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне 

Прайм + ещё 5 12 часов назад
Фото: Reuters
Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,71% — до 6,97 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,66%, до 165,9 доллара, "Лукойла" — росла на 0,35%, до 73,56 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,24% — до 4,66 доллара, "Газпром нефти" — на 1,76%, до 28,95 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,36% — до 1,25 доллара, Сбербанка — на 1,11%, до 11,37 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,06%, до 17,07 доллара.
Цена расписок "Норникеля" опускалась на 0,17% — до 16,17 доллара, "Северстали" — росла на 0,03%, до 15,09 доллара, НЛМК — повышалась на 0,17%, до 24,26 доллара.
Бумаги "Магнита" дорожали на 1,82% — до 12,83 доллара, "Ленты" — на 0,93%, до 3,79 доллара. Расписки АФК "Система" прибавляли 0,89% стоимости, достигая 2,37 доллара.
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