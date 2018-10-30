Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне

Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне

Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,36% — до 1,25 доллара, Сбербанка — на 1,11%, до 11,37 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,06%, до 17,07 доллара.