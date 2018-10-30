Нефть ускорила снижение на опасениях новых пошлин США на импорт из Китая

Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили темпы падения и снижаются более чем на 1% на опасениях новых пошлин США на импорт из Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 20.36 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,62%, до 76,11 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,06% — до 66,33 доллара за баррель.

"Слабость цен на нефть, вероятно, обусловлена негативным общим рыночным фоном из-за спекуляций о дополнительных пошлинах США на китайский импорт", — отмечают аналитики консалтинговой компании JBC Energy, чье мнение приводит агентство Market Watch.