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Нефть ускорила снижение
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Нефть ускорила снижение на опасениях новых пошлин США на импорт из Китая 

РИА Новости + ещё 4 10 часов назад
Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили темпы падения и снижаются более чем на 1% на опасениях новых пошлин США на импорт из Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 20.36 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,62%, до 76,11 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,06% — до 66,33 доллара за баррель.
"Слабость цен на нефть, вероятно, обусловлена негативным общим рыночным фоном из-за спекуляций о дополнительных пошлинах США на китайский импорт", — отмечают аналитики консалтинговой компании JBC Energy, чье мнение приводит агентство Market Watch.
Дополнительное давление на котировки нефти оказывают заявления главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, согласно которым высокие цены на "черное золото" оказывают давление на потребителей и могут негативно отразиться на состоянии спроса на нефть в период замедления мировой экономической активности.
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