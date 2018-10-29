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Меркель обрушила евро
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Евро начал падать после заявлений Меркель об уходе 

Рамблер 4 часа назад
Курс евро существенно просел после заявления Ангелы Меркель об отказе участвовать в выборах на пост председателя партии Христианско-демократический союз, которую она возглавляет с 2000 года.
Как сообщает «Интерфакс», к 15:22 по московскому времени в понедельник евро стоил $1,1381 по сравнению с $1,1403 на закрытие предыдущей сессии.
Меркель уходит
Ранее Ангела Меркель заявила, что не собирается баллотироваться на пост лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) на выборах в декабре 2018 года. Она объявила о планах отказаться от поста председателя ХДС на фоне выборов в федеральной земле Гессен, где ХДС набрала 27,2%, а входящая с ней в коалицию социал-демократическая партия показала худший результат с 1946 года — 19,6%.
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