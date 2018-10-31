Биржи АТР закрылись ростом на заявлениях регуляторов Японии и Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды в "зеленой зоне", инвесторы отыгрывали заявления регуляторов Японии и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,35% — до 2602,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,39%, до 1294,22 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,6% — до 24979,69 пункта, корейский KOSPI — на 0,74%, до 2029,69 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 2,16% — до 21920,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,43%, до 5830,3 пункта.

В среду инвесторы оценивали заявления регуляторов региона. Банк Японии по итогам октябрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков. Японский ЦБ также планирует продолжать программу поддержки экономики, направленную на обеспечение уровня инфляции в 2%, настолько долго, насколько это необходимо.

Также трейдеры продолжали отыгрывать заявление Комитета по управлению и контролю над ценными бумагами КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) о том, что регулятор будет работать над увеличением ликвидности на рынке, а также стимулировать выкуп акций и сделки по слияниям и поглощениям зарегистрированных на биржах компаний. Эти меры, как полагают участники торгов, должны поддержать экономику страны, рост которой замедляется на фоне торгового конфликта с США.

Незначительное влияние на биржи оказала статистика из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 50,2 пункта против 50,8 пункта в сентябре, оказавшись хуже ожиданий экспертов на уровне 50,6 пункта. В то же время PMI в непроизводственном секторе экономики Китая в октябре замедлился до 53,9 пункта с 54,9 в сентябре.