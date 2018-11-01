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Санкции против Украины назвали вынужденными
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Госдума: санкции против Украины являются вынужденной мерой 

Аргументы Недели + ещё 1 19 часов назад
Фото: Аргументы Недели
В пятницу член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сделал важное заявление. Политик назвал введение санкций против ряда физических и юридических лиц Украины вынужденной мерой.
Железняк подчеркнул, что подобное решение российских властей назревало давно и стало шагом, на который Москву толкнули агрессивные действия со стороны официального Киева, передает утром 2 ноября "Свободная пресса", ссылаясь на данные Государственной Думы.
Напомним, накануне был опубликован санкционный список, состоящий из 322 фамилий украинских политических деятелей и 68 организаций.
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