Венесуэла рассчитывает увеличить добычу нефти

Каракас рассчитывает увеличить добычу нефти до установленной ОПЕК+ квоты в 2019 году

Руководство Венесуэлы надеется, что страна сможет увеличить добычу нефти и достичь установленной в рамках ОПЕК+ квоты в 2019 году. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-президент по экономическому развитию Единой социалистической партии Венесуэлы Хесус Фариа, ранее занимавший пост министра внешней торговли и иностранных инвестиций. "Существуют проекты, нацеленные на восстановление и рост темпов добычи нефти, — отметил политик. — Мы рассчитываем, что нам удастся достичь установленной ОПЕК+ квоты в 2019 году. Это важная новость в контексте плана по восстановлению нашей экономики". По его словам, Венесуэла испытывает нехватку валюты. "Это одно из наших слабых мест, — признал Фариа. — Поэтому нефть — наш главный инструмент для обеспечения притока валюты". "Хорошая новость заключается в том, что мы смогли стабилизировать добычу нефти на данный момент на уровне 1,2 млн баррелей в день, сейчас темпы добычи вновь набирают обороты", — добавил он. В этой связи собеседник агентства обратил внимание на то, что во время недавнего визита в Пекин президента Венесуэлы Николаса Мадуро было подписано "очень важное соглашение", которое позволит в будущем году не только сохранить нынешний уровень добычи нефти, но и увеличить темпы нефтепроизводства. "Для реализации этих целей потребуются инвестиции в размере 5 млрд долларов, о чем было объявлено президентом, — подчеркнул Фариа. — При этом подобные договоренности достигнуты не только с Китаем. Создаются совместные предприятия и с другими государствами, например с Россией, с которой мы осуществляем процесс реактивации добычи нефти в самых важных нефтяных районах нашей страны".