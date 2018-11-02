Биржи АТР закрылись заметным ростом на новости о возможном торговом соглашении Китая и США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы существенным ростом, при этом лидером стал гонконгский Hang Seng Index, который вырос более чем на 4%, на сообщениях о готовности президента США Дональда Трампа заключить торговое соглашение с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index подскочил на 4,21% — до 26486,35 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,7% — до 2676,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 3,43%, до 1351,09 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 3,53%, до 2096 пунктов, японский Nikkei 225 — на 2,56%, до 22243,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,14%, до 5849,2 пункта.

Оптимизм инвесторов был вызван новостями о том, что президент США Дональд Трамп намерен достичь торговых договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки". Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Уточняется, что американский лидер дал поручение подготовить условия потенциальной сделки.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого они заявили о готовности провести встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. Глава Китая подчеркнул, что оба лидера надеются на здоровое развитие китайско-американских отношений, а также на расширение торгово-экономического сотрудничества. Трамп, в свою очередь, заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с Китаем и готовы продолжать расширять экспорт в эту страну.

По мнению научного сотрудника NLI Research Institute Макото Сакумы (Makoto Sakuma), которое приводит агентство Рейтер , рынки Азии наиболее чувствительны к торговой войне Китая и США, поэтому перспективы заключения соглашения между этими странами оказали положительное влияние на биржи АТР. Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами.

США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.