Ещё
Биржи АТР закрылись заметным ростом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.62
$
65.80
75.01
75.24
Прогноз
05.11 – 12.11
$
65.54
74.51
Индексы и котировки Brent
72.86
+0.18 Золото
1234.74
+0.10 РТС
1140.63
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1427
–0.0088
19.10
1.1515
01.11
28.10
23.10

Биржи АТР закрылись заметным ростом на новости о возможном торговом соглашении Китая и США 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы существенным ростом, при этом лидером стал гонконгский Hang Seng Index, который вырос более чем на 4%, на сообщениях о готовности президента США Дональда Трампа заключить торговое соглашение с Китаем, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index подскочил на 4,21% — до 26486,35 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,7% — до 2676,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 3,43%, до 1351,09 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 3,53%, до 2096 пунктов, японский Nikkei 225 — на 2,56%, до 22243,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,14%, до 5849,2 пункта.
Оптимизм инвесторов был вызван новостями о том, что президент США Дональд Трамп намерен достичь торговых договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки". Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Уточняется, что американский лидер дал поручение подготовить условия потенциальной сделки.
Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого они заявили о готовности провести встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. Глава Китая подчеркнул, что оба лидера надеются на здоровое развитие китайско-американских отношений, а также на расширение торгово-экономического сотрудничества. Трамп, в свою очередь, заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с Китаем и готовы продолжать расширять экспорт в эту страну.
По мнению научного сотрудника NLI Research Institute Макото Сакумы (Makoto Sakuma), которое приводит агентство Рейтер, рынки Азии наиболее чувствительны к торговой войне Китая и США, поэтому перспективы заключения соглашения между этими странами оказали положительное влияние на биржи АТР. Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами.
США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.
Прайм: последние новости
Рынок акций РФ в начале дня повышается на внешнем позитиве Чистая прибыль Apple в 2017-2018 фингоду выросла до $59,5 млрд, квартал объявлен рекордным Вице-президент "Лукойла" передал своим детям 2% акций компании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого освободят от налога на дом, квартиру и гараж64
Россиянам нашли альтернативу вкладам17
Лекарства резко подорожают278
Рублю предрекли резкий обвал9
Раскрыт план РФ по отказу от доллара176
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
02:32
Россию сместили с первого места в нефтедобыче
Экономика В мире
11:35
Раскрыт план РФ по отказу от доллара
Экономика
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение