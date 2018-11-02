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Рублю предсказали отскок
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Рублю предсказали отскок 

Lenta.ru + ещё 1 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Курс доллара к рублю должен укрепиться к концу 2018 года. Такое мнение высказали аналитики Райффайзенбанка в обзоре финансовых рынков, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Аналитик банка Денис Порывай полагает, что российская валюта укрепится в районе 63 рублей за доллар США. Поводом для укрепления он назвал старт валютных аукционов, которые планирует проводить Казначейство с 8 декабря, чтобы увеличить валютную ликвидность рынка.
«Новый источник ликвидности позволит сгладить традиционно высокий в декабре спрос на валюту», — пишет Порывай, который объясняет уже традиционное подорожание иностранной валюты в декабре прохождением пика выплат по внешним долгам, а также сворачиванием нерезидентами краткосрочного финансирования банков в России.
Министерство экономического развития ранее прогнозировало курс доллару к концу года на уровне 64-65 рублей, однако в дальнейшем ведомство Максима Орешкина ожидает укрепление российской валюты до уровня 63-64 рублей за доллар. На 17:30 по Москве курс доллара на Московской бирже рос на 0,35 процента, до 65,953 рублей за единицу американской валюты.
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