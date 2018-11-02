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Курс доллара превысил 66 рублей
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Курс доллара превысил 66 рублей
RT на русском
1 час назад
Комментарии
9
Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 66 рублей впервые с 12 октября. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 38 копеек — до 66,10 рубля.
Россияне влезли в рекордные долги
Курс евро увеличился на 44 копеек, составив 75,40 рубля.
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