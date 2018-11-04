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Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
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Эксперт предсказал падение уровня доверия к доллару 

Рамблер 3 часа назад
Эксперты проанализировали, как курс рубля отреагирует на ожидаемое введение США 5 ноября санкций против Ирана, предполагающее запрет на экспорт нефти. По их мнению, рубль останется в диапазоне 65-68 рублей за доллар, а сама американская валюта со временем может пострадать, так как Вашингтон слишком часто использует его в качестве оружия против других государств, сообщает РИА Новости.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном от 2015 года. Он также предложил заключить новое соглашение по Ирану взамен Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совместный всеобъемлющий план действий — политическое соглашение между Ираном и группой государств относительно ядерной программы страны. В группу входят США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия.
С 5 ноября начнут действовать санкции против Ирана, которые охватят экспорт нефти. Их цель — минимизировать экспорт иранской нефти
Курс рубля от такой ситуации на рынке нефти вряд ли сильно изменится, полагает Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс, тем более, что введение санкций является ожидаемым событием.
»Предполагаемое выбытие с рынка 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки в результате антииранских санкций уже учтено в ее ценах. В условиях же буксующих котировок из-за замедления темпов роста мировой экономики это должно оказывать им поддержку. Если цены на нефть марки Brent в ближайшее время не сползут ниже 70 долларов за баррель, то рубль вряд ли выйдет за пределы диапазона 65-68 против доллара», — уверена она.
Аналитик Анна Бодрова из компании «Альпари» более осторожна в прогнозах, она предполагает, что ситуация обойдется без выраженного стресса для рубля. Для самого же доллара риск состоит в том, что им будут реже пользоваться для расчетов. А в перспективе все государства, которые отделены от глобальной финансовой системы через диктат доллара США, будут искать ему альтернативу.
«Это долгосрочный процесс, он может занять годы, но рано или поздно администрация США столкнется с падением уровня доверия к доллару из-за непредсказуемости внешней политики США и политической агрессии Белого дома. Страны-участницы мирового торгового процесса будут искать варианты обхода доллара во избежание неприятностей в дальнейшем», — считает она.
Впрочем, в краткосрочной перспективе санкции могут пойти на пользу доллару.
Ранее отмечалось, что идеальным средством для хеджирования собственной валюты может стать золото. По такому пути идет Россия — за последнее десятилетие Москва систематически наращивала свои запасы золота, выйдя по этому показателю на пятое место в мире, опередив Китай.
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