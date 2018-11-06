Ещё
Золото дешевеет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.91
$
65.95
75.31
75.50
Прогноз
05.11 – 12.11
$
66.46
75.18
Индексы и котировки Brent
72.77
–0.12 Золото
1229.90
–0.01 РТС
1134.80
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1405
–0.0066
23.10
1.1471
05.11
31.10
26.10

Золото дешевеет на укреплении доллара к мировым валютам 

Прайм + ещё 3 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Стоимость золота во вторник утром незначительно снижается вслед за укреплением курса доллара по отношению к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,7 доллара, или на 0,14%, до 1230,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,12% — до 14,63 доллара за унцию.
Основным фактором, который оказывает давление на стоимость драгоценного металла во вторник, является растущий к евро и иене курс доллара. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,13%, до 96,41 пункта.
Рост курса доллара происходит, в свою очередь, в ожидании результатов промежуточных выборов в американский конгресс, которые пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.
Старший сырьевой брокер RJO Futures Боб Хаберкорн (Bob Haberkorn), чьи слова приводит агентство Рейтер, отметил, что на рынке в целом наблюдается некоторое затишье перед промежуточными выборами в США.
Прайм: последние новости
Фондовые индексы АТР закрылись снижением в рамках коррекции Доллар дешевеет к евро из-за снижения спроса на безрисковые активы Бумаги компаний РФ торгуются в Лондоне разнонаправленно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секретные файлы Сбербанка утекли в Сеть11
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ более полумиллиарда6
Возможности «Нафтогаза» поставили под сомнение76
Названы специалисты с самыми большими зарплатами в Москве9
Эта неделя станет решающей для рубля3
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:56
«Молочку» будут выставлять по-новому
Экономика Общество
00:28
«Это невозможно»: госрегулирования цен на бензин не будет
Экономика Статьи
11:35
Россия и Китай отказались от доллара
Экономика
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
10:03
В России могут закрыть BlaBlaCar
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение