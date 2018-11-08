Ещё
Цены на нефть незначительно изменяются
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.15
75.80
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
65.80
74.80
Индексы и котировки Brent
71.98
+0.00 Золото
1224.12
+0.06 РТС
1164.27
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
08.11
1.1428
+0.0053
25.10
1.1375
07.11
02.11
29.10

Цены на нефть незначительно изменяются на перспективах сокращения добычи ОПЕК+ 

Прайм + ещё 10 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно изменяются на фоне сообщений об обсуждении ОПЕК+ возможности сокращения добычи нефти в 2019 году, при этом рост сдерживают еженедельные данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01%, до 72,07 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,1%, до 61,73 доллара за баррель.
Участники торгов продолжают отыгрывать сообщения в СМИ о перспективах добычи нефти на 2019 год, появившиеся днем ранее. Так, агентство Блумберг со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщило, что ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 11 ноября в Абу-Даби обсудит варианты действий стран альянса на 2019 год, одним из которых является возможность сокращения добычи.
"ОПЕК и Россия могут использовать сокращение добычи нефти для поддержки цен на нефть на уровне 70 долларов за баррель", — сказал агентству Рейтер глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен (Ole Hansen).
В то же время рост цен на нефть ограничивают данные минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти в стране за предыдущую неделю на 5,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 2,43 миллиона баррелей.
Прайм: последние новости
Мосбиржа провела стресс-тест на случай жестких санкций США Госдеп заявляет, что РФ не выполнила требования США в рамках закона о химоружии Потенциал роста акций Сбербанка может быть ограниченным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия получит «адские санкции»51
Россиян приготовили к «страшным временам»286
Россиянам придумали новый налог1
Названа сумма задолженности россиян6
Россия поставила Китаю жесткий ультиматум442
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
05:16
Россия получит «адские санкции»
Экономика Статьи
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
01:29
Никто не поможет: бензин опять дорожает
Экономика Статьи
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
02:09
Рублю нашли замену в цифровом пространстве
Экономика Политика
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
03:30
«Выбивалы» заинтересовались долгами по ЖКХ
Личный счет Недвижимость
04:19
Россия поставила Китаю жесткий ультиматум
Экономика
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение