Ещё
Биржи АТР преимущественно снижаются
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.91
$
65.95
75.31
75.50
Прогноз
05.11 – 12.11
$
66.46
75.18
Индексы и котировки Brent
72.77
–0.12 Золото
1229.90
–0.01 РТС
1134.80
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1405
–0.0066
23.10
1.1471
05.11
31.10
26.10

Биржи АТР преимущественно снижаются перед промежуточными выборами в США 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику во вторник, поскольку инвесторы предпочитают соблюдать осторожность в ожидании промежуточных выборов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,05% — до 2637,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,61%, до 1329,24 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,21%, до 25875,09 пункта, корейский KOSPI — на 0,01%, до 2076,57 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,94%, до 5872,5 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,92%, до 22100,88 пункта.
Мировые инвесторы во вторник следят за ситуацией в США, где 6 ноября пройдут промежуточные выборы в американский конгресс. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.
Многие инвесторы полагают, что независимо от результатов выборов президент США Дональд Трамп продолжит начатую ранее торговую политику, а это означает возможность новых импортных пошлин в отношении товаров из Китая.
В то же время биржи Японии и Австралии удерживают положительную динамику. Однако старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что инвесторы сохраняют осторожность, и поэтому динамика индекса Nikkei будет ограничена узким диапазоном. "Уровень в 22000-22500 пунктов сейчас рассматривается многими инвесторами как комфортный", — сказал эксперт агентству.
Прайм: последние новости
Цена золота меняется слабо на фоне стабильного доллара Доллар стабилен к мировым валютам перед данными по рынку труда США Бумаги компаний РФ торгуются в Лондоне разнонаправленно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секретные файлы Сбербанка утекли в Сеть11
Возможности «Нафтогаза» поставили под сомнение76
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ более полумиллиарда6
Названы специалисты с самыми большими зарплатами в Москве9
Эта неделя станет решающей для рубля3
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:56
«Молочку» будут выставлять по-новому
Экономика Общество
00:28
«Это невозможно»: госрегулирования цен на бензин не будет
Экономика Статьи
11:35
Россия и Китай отказались от доллара
Экономика
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
10:03
В России могут закрыть BlaBlaCar
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение