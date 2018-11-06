Биржи АТР преимущественно снижаются перед промежуточными выборами в США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику во вторник, поскольку инвесторы предпочитают соблюдать осторожность в ожидании промежуточных выборов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.25 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,05% — до 2637,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,61%, до 1329,24 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,21%, до 25875,09 пункта, корейский KOSPI — на 0,01%, до 2076,57 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,94%, до 5872,5 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,92%, до 22100,88 пункта.

Мировые инвесторы во вторник следят за ситуацией в США, где 6 ноября пройдут промежуточные выборы в американский конгресс. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.

Многие инвесторы полагают, что независимо от результатов выборов президент США Дональд Трамп продолжит начатую ранее торговую политику, а это означает возможность новых импортных пошлин в отношении товаров из Китая.