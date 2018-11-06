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Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов
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Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые с 18 октября 

ТАСС + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Индекс Мосбиржи (ранее — индекс ММВБ) вырос на 1,08% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и по состоянию на 11:20 мск достиг уровня в 2403,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
В последний раз индекс находился выше 2400 пунктов 18 октября текущего года.
Индекс РТС, в свою очередь, растет на 1,13% и достиг отметки в 1147,59 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,34%, до 65,98 рубля, курс евро — на 0,21%, до 75,28 рубля.
Позитивная динамика российских рынков отмечается несмотря на снижение цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,66%, до $72,69 за баррель.
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