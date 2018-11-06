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Нефть дешевеет
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Нефть дешевеет из-за исключений из санкций против Ирана для ряда стран 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются во вторник днем на фоне предоставления Вашингтоном временного исключения из иранских санкций для ряда стран, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.10 мск, стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36%, до 72,91 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,25%, до 62,94 доллара за баррель.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявлял о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
При этом в понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.
Региональный директор аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU) Пэт Тейкер (Pat Thaker) сказал агентству Рейтер, что решение США о предоставлении временных исключений на данный момент воспринято рынком как отход от цели Вашингтона по снижению экспорта иранской нефти до нуля.
В то же время согласно подсчетам S&P Global Platts Analytics, которые приводит агентство, в результате американских санкций, экспорт нефти из Ирана сократится в ноябре до 1,1 миллиона баррелей в день. В сентябре, по данным отслеживания судов Refinitiv Eikon, объем экспорта топлива из Ирана составил 1,6 миллиона баррелей в день, а в октябре 1,33-1,5 миллиона баррелей в день.
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