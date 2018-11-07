Что будет с рублем после выборов в США

Окончательные итоги проходивших 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США могут напрямую затронуть курс рубля, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Однако сам факт их завершения уже может стать позитивным фактором для российского рынка благодаря поутихшей (скорее всего, временно) санкционной риторике.

По итогам выборов в Конгресс будет полностью переизбрана на двухлетний срок Палата представителей, треть Сената — на шестилетний срок.

Тимур Нигматуллин. Сейчас большинство в обеих палатах у представителей республиканской партии, к которой принадлежит и президент США Дональд Трамп . Базовым сценарием (именно он был заложен в текущие котировки рисковых активов, к которым относится и российский рубль) итогов выборов являлся контроль республиканцами только Сената, а демократами — Палаты представителей, отмечает аналитик "Открытие Брокер"

В этом случае реакция рынков может быть негативной, но краткосрочной — доллар получит импульс к укреплению, что вызовет снижение спроса на рисковые активы и валюты, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев . По его мнению, преобладание демократов в обеих палатах Конгресса по итогам выборов может стать негативной историей и для рубля непосредственно, поскольку в этом случае вырастут риски усиления санкций против России.

5 ноября США ввели санкции против Ирана, но это не оказало никакого давления на рынок нефти, стоимость барреля не показывает роста, а значит, не сможет оказать дополнительную поддержку рублю, подчеркивает начальник управления разработки стратегии СМП-банка Анатолий Салтыков. По его мнению, наиболее вероятный сценарий для российской валюты на 7 ноября — ослабление к доллару до 66,3-66,7 рублей.

По прогнозу Евстифеева, коридор колебаний на среду — 66-66,5 рубля за доллар. Впрочем, само по себе завершение выборов — позитив для России в любом случае, считает Нигматуллин.

"Дело в том, что в преддверии выборов партии активно разыгрывали "карту" российских санкций, радикально ужесточая свою риторику. Эти настроения при условии отсутствия новых негативных событий, связанных с РФ на глобальной арене, постепенно пойдут на спад", — говорит аналитик.

Нигматуллин не исключает и укрепления рубля в среду — до 65,6 за доллар.