Ещё
Мосбиржа подготовилась к жестким санкциям США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Рублю нашли замену
Рублю нашли замену
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.14
75.72
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
65.48
74.83
Индексы и котировки Brent
73.04
–0.48 Золото
1231.73
–0.08 РТС
1158.27
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
07.11
1.1486
+0.0094
24.10
1.1392
06.11
01.11
28.10

Мосбиржа провела стресс-тест на случай жестких санкций США 

Прайм + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Московская биржа провела стресс-тесты на случай жесткого варианта санкций США, по итогам создала "подушку безопасности" для Национального клирингового центра (НКЦ) из средств, которые ранее планировалось направить на промежуточные дивиденды в 2018 году, рассказал журналистам финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.
По его словам, если необходимости в таком резерве не будет, эти средства могут пойти на дивиденды по итогам года.
"Мы ждем, как будет развиваться ситуация по возможным новым санкциям против российских компаний. Есть сценарий, по которому в НКЦ может прийти значительная ликвидность от участников рынка, именно так было в декабре 2014 — начале 2015 года. Размещение средств клиентов означает давление на капитал. Поэтому на прошедшем в сентябре набсовете надо было выбирать: либо выплатить промежуточный дивиденд, либо оставить средства в НКЦ, чтобы можно было в случае необходимости увеличить капитал и не выйти за рамки нормативных требований", — пояснил Лапин.
"Если раунд санкций будет менее жестким, необходимость держать такую "подушку безопасности" уйдет, этот резерв можно будет направить на дивиденды по итогам года. При нормальном течении бизнеса Московской биржи капитал НКЦ может колебаться в районе 55-65 миллиардов рублей (на 1 октября 2018 года — 60,9 миллиарда рублей)", — добавил он.
Наблюдательный совет Мосбиржи в конце сентября признал нецелесообразной выплату в 2018 году промежуточных дивидендов и дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет. Как пояснял позже глава Московской биржи Александр Афанасьев, в соответствии с дивидендной политикой предусматривается только одна выплата дивидендов — по итогам года. В 2017 году, по его словам, некоторую часть годовых дивидендов выплатили своеобразным авансом, но в этом году решения о такой выплате принято не было.
Прайм: последние новости
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро Биржи Европы растут на прогнозах итогов выборов в США Биржи АТР закрылись разнонаправленно в ожидании результатов выборов в США
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рублю нашли замену в цифровом пространстве3
Никто не поможет: бензин опять дорожает437
Меркель призвали отказаться от «Северного потока-2»
Основатель «Кэшбери» покинул Россию4
В России начался рост социального неравенства10
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
01:29
Никто не поможет: бензин опять дорожает
Экономика Статьи
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
03:30
«Выбивалы» заинтересовались долгами по ЖКХ
Личный счет Недвижимость
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:27
Россиян начали наказывать за борщевик
Личный счет
00:56
«Молочку» будут выставлять по-новому
Экономика Общество
00:30
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ полмиллиарда
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение