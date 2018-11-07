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Рубль снижается к доллару и евро
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Рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
6 часов назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 66,15 рубля.
Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 75,66 рубля.
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