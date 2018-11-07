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Биржи АТР закрылись разнонаправленно
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Биржи АТР закрылись разнонаправленно в ожидании результатов выборов в США 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды с различной динамикой в ожидании результатов промежуточных выборов в конгресс США, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,68%, до 2641,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,43%, до 1340,37 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,1%, до 26147,69 пункта, корейский KOSPI — на 0,52%, до 2078,69 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,28%, до 22085,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,37%, до 5896,9 пункта.
В центре внимания мировых инвесторов в среду оказались ожидания результатов промежуточных выборов в конгресс США, которые состоялись накануне. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.
Аналитики Mizuho Bank, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, полагают, что сейчас основной вопрос заключается в том, приведет ли результат промежуточных выборов к уменьшению влияния Дональда Трампа на конгресс, и в том, как он отразится на его политике в области торговли и других сферах.
В Японии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, во вторник после закрытия торгов японский автоконцерн Mitsubishi Motors сообщил, что по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, в размере 51,9 миллиарда иен (459,6 миллиона долларов), что на 7,2% превышает показатель за аналогичный период годом ранее. Акции компании по итогам торгов подорожали на 2,62%.
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