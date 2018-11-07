Биржи АТР закрылись разнонаправленно в ожидании результатов выборов в США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды с различной динамикой в ожидании результатов промежуточных выборов в конгресс США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,68%, до 2641,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,43%, до 1340,37 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,1%, до 26147,69 пункта, корейский KOSPI — на 0,52%, до 2078,69 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,28%, до 22085,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,37%, до 5896,9 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов в среду оказались ожидания результатов промежуточных выборов в конгресс США, которые состоялись накануне. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США , обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.

Аналитики Mizuho Bank, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс , полагают, что сейчас основной вопрос заключается в том, приведет ли результат промежуточных выборов к уменьшению влияния Дональда Трампа на конгресс, и в том, как он отразится на его политике в области торговли и других сферах.