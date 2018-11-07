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Биржи Европы растут на прогнозах итогов выборов в США
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Биржи Европы растут на прогнозах итогов выборов в США 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы в среду демонстрируют положительную динамику на фоне прогнозов по результатам промежуточных выборов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.56 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,15%, до 7121,05 пункта, французский CAC 40 — на 1,23%, до 5137,46 пункта. Немецкий DAX повышался на 1,03% — до 11602,2 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании официальных результатов промежуточных выборов в конгресс США, состоявшихся во вторник. Согласно прогнозам, Демократическая партия отобрала у республиканцев контроль над палатой представителей, однако в сенате Республиканской партии удалось не только сохранить контроль, но и упрочить свои позиции, отобрав места у своих конкурентов.
"С разделенным контролем над конгрессом мы не ожидаем изменений в экономической политике, и поэтому придерживаемся мнения о том, что последствия (выборов — ред.) для экономики и рынков должны быть ограниченными. Рост экономики США будет продолжаться. Дональд Трамп критиковал ФРС, но регулятор, скорее всего, продолжит свой цикл повышения ставки, подняв ее еще раз в этом году и три раза в следующем году", — отметили аналитики Danske Bank в обзоре, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
Очередное заседание ФРС США состоится 7-8 ноября. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%.
Участники торгов в среду также отыгрывают данные корпоративной отчетности компаний региона. Так, немецкий автопроизводитель BMW AG сообщил, что чистая прибыль в третьем квартале снизилась в годовом выражении на 24%, до 1,4 миллиарда евро, а доналоговая прибыль сократилась на 26%, до 1,845 миллиарда евро. При этом выручка выросла на 4,7%, до 24,74 миллиарда евро, что оказалось выше прогнозов аналитиков на уровне 23,2 миллиарда евро. В то же время по итогам 2018 года компания прогнозирует небольшое снижение прибыли до налогообложения, хотя ранее компания ожидала сохранения показателя примерно на уровне предыдущего года. Акции компании дешевеют на 2%.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает внутренняя статистика в регионе. Так, министерство экономики и технологий Германии до открытия торгов сообщило, что объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в сентябре поднялся на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя аналитики ожидали роста индикатора на 0,1%.
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