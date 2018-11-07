Рубль получил заграничную поддержку

Курс рубля укрепляется по отношению к доллару 7 ноября из-за распродаж американской валюты на международном рынке и возобновления роста цен на нефть. Планы Минфина могут изменить ситуацию.

Курс доллара расчетами "завтра" к 13:08 мск на Мосбирже снизился на 17,8 коп. до 65,9 руб., евро — вырос на 30 коп. до 75,8 руб.

Цены на нефть в среду возобновили рост: европейский эталон Brent котируется по $73,27 за баррель (+1,7%, или $1,2), американский WTI — $62,9 (+1,1%, или $0,7).

Ситуация может изменится, когда начнут воплощаться планы Минфина. Накануне, 6 ноября, Минфин сообщил, что в ноябре 2018 г. направит 525,8 млрд руб. на покупку иностранной валюты в резерв по бюджетному правилу. Предыдущий рекорд был установлен месяцем ранее — 475 млрд руб.