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Рубль получил заграничную поддержку 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс рубля укрепляется по отношению к доллару 7 ноября из-за распродаж американской валюты на международном рынке и возобновления роста цен на нефть. Планы Минфина могут изменить ситуацию.
Курс доллара расчетами "завтра" к 13:08 мск на Мосбирже снизился на 17,8 коп. до 65,9 руб., евро — вырос на 30 коп. до 75,8 руб.
Цены на нефть в среду возобновили рост: европейский эталон Brent котируется по $73,27 за баррель (+1,7%, или $1,2), американский WTI — $62,9 (+1,1%, или $0,7).
Ситуация может изменится, когда начнут воплощаться планы Минфина. Накануне, 6 ноября, Минфин сообщил, что в ноябре 2018 г. направит 525,8 млрд руб. на покупку иностранной валюты в резерв по бюджетному правилу. Предыдущий рекорд был установлен месяцем ранее — 475 млрд руб.
Олег Богданов, ведущий аналитик ГК TeleTrade:
"Российский рубль в среду на открытии немного снизился к американскому доллару. Потери для рубля не превысили 0,2%, пройти уровень 66,2 не удалось. Уже к середине дня рубль развернулся и начал укрепляться к доллару на 0,2%. Пока рубль ведет себя так же как и другие валюты, к которым доллар начал снижаться после публикации результатов промежуточных выборов в Конгресс США. Победа демократов на выборах в нижнюю палату привела к снижению доходности на рынке госдолга США, теперь не так очевидно легкое прохождение через Палату представителей налоговых инициатив Д. Трампа. Снижение доходности вызвало продажи доллара к основным валютам. Индекс доллара потерял 0,6%. В контексте этих движений рубль получил поддержку и даже угроза введения санкций к российскому госдолгу не смогла изменить ситуацию. Как отмечают многие игроки, главным фактором для нашего внутреннего валютного рынка являются операции Минфина по покупке валюты. Пока Минфина нет — рубль остается стабильным, могут даже возникнуть проблемы с рублевой ликвидностью. Поэтому, можно предположить, что жесткий диапазон 64,80— 66,50 пока будет сохраняться. "
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