Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне

Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

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