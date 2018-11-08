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Основные фондовые рынки АТР закрылись ростом
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Основные фондовые рынки АТР, кроме китайских, закрылись ростом на оптимизме в США 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно ростом на фоне подъема на американских рынках после промежуточных выборов в конгресс США, при этом китайские площадки снизились на продолжающихся опасениях торговых трений со Штатами, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,22%, до 2635,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,48%, до 1333,98 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,31%, до 26227,72 пункта, корейский KOSPI — на 0,67%, до 2092,63 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,82%, до 22486,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,53%, до 5928,2 пункта.
Основным фактором поддержки настроений азиатских инвесторов стал рост на биржах США в среду. В частности, индексы выросли более чем на 2% после того, как стало известно, что по итогам промежуточных выборов в конгресс демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.
В то же время оптимизм из США не помог рынкам Китая, где по-прежнему сохраняются опасения, связанные с торговыми противоречиями между Пекином и Вашингтоном. "Промежуточные выборы в США прошли, Демократическая партия получила контроль над палатой представителей, но это не уменьшило обеспокоенность рынков по поводу торгового конфликта между Китаем и США", — считают аналитики Guosheng Securities, которых цитирует агентство Рейтер.
Инвесторы поэтому особое внимание обратили на внешнеторговые данные из Китая. Согласно официальным данным, профицит торгового баланса страны в октябре вырос до 34,01 миллиарда с 31,7 миллиарда долларов, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 35 миллиардов долларов. При этом экспорт вырос в годовом исчислении на 15,6%, а импорт — на 21,4%, что превзошло ожидания аналитиков.
В Японии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, японский концерн Toshiba Corporation сообщил, что по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года (завершилось 30 сентября) получил чистую прибыль в размере 1,082 триллиона иен (9,56 миллиарда долларов) против убытка годом ранее. Кроме того, компания объявила о выходе из бизнеса сжиженного природного газа (СПГ) в США в рамках плана реструктуризации компании. Акции компании по итогам торгов подорожали на 12,7%.
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