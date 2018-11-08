Курс евро подскочил

Курс евро на торгах Московской биржи превысил 76 рублей впервые с 16 октября 2018 года, передает ТАСС.
В ходе торгов на Московской бирже в четверг евро дорожал до 76,02 рубля. По состоянию на 18:19 мск рубль отыграл позиции — курс евро составляет 75,97 рубля за единицу европейской валюты.
Курс доллара на Мосбирже составляет 66,46 рубля (по состоянию на 18:19 мск).
По данным экспертов, пишет "Интерфакс", давление на курс нацвалюты в четверг вечером оказывают, с одной стороны, ожидания объявления новых антироссийских санкций США, с другой — нестабильная ситуация на нефтяных площадках.