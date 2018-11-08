Курс евро подскочил

Курс евро превысил 76 рублей впервые с середины октября

Курс евро на торгах Московской биржи превысил 76 рублей впервые с 16 октября 2018 года, передает ТАСС

В ходе торгов на Московской бирже в четверг евро дорожал до 76,02 рубля. По состоянию на 18:19 мск рубль отыграл позиции — курс евро составляет 75,97 рубля за единицу европейской валюты.

Курс доллара на Мосбирже составляет 66,46 рубля (по состоянию на 18:19 мск).