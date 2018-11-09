Биржи АТР снижаются на итогах заседания ФРС США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику в пятницу, отыгрывая итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,29% — до 2601,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 1328,88 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 2,4%, до 25598,1 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,41%, до 2084,44 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,43%, до 5902,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,9%, до 22283,42 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов оказалось заявление ФРС США по итогам двухдневного ноябрьского заседания. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и при этом отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки.

Инвесторы восприняли заявление регулятора как сигнал к тому, что на следующем заседании в декабре ФРС в четвертый раз в текущем году повысит базовую ставку.