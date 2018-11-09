Доллар поднялся выше 67 рублей

Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей

Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей впервые с 11 октября. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Курс доллара вырос на 13 копеек — до 67,03 руб.

Курс евро увеличился на 2 копейки — до 76 руб.