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Доллар поднялся выше 67 рублей
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Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей впервые с 11 октября. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Курс доллара вырос на 13 копеек — до 67,03 руб.
Курс евро увеличился на 2 копейки — до 76 руб.
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