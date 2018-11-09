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Доллар преодолел психологическую отметку
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Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей 

RT на русском 5 часов назад
Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей впервые с 11 октября. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Курс доллара вырос на 13 копеек — до 67,03 руб.
Курс евро увеличился на 2 копейки — до 76 руб.
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