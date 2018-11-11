Макрон признал главную слабость Европы

Макрон: у Европы пока нет альтернативы доллару

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CNN заявил об отсутствии у Европы в настоящее время альтернативы доллару. «Я думаю, что сегодня у Европы нет очевидной альтернативы доллару. Почему? Потому что де-факто доллар обладает международной экстерриториальностью из-за своей силы. И к настоящему моменту нам не удалось сделать евро таким же сильным, как доллар», — заявил Макрон, отвечая на вопрос, есть ли альтернатива доллару в связи с тем, что США вышли из соглашения с Ираном. Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил тренд на отказ от расчётов в долларах в ряде стран. Ранее в ЕС заявили, что продолжат создание механизма для расчётов с Ираном вопреки санкциям США.