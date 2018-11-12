Биржи Азии растут в рамках коррекции после падения в пятницу

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются преимущественно в плюсе после снижения индексов региона в пятницу, инвесторы ожидают статистику из Китая позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,67% — до 2616,29 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,57%, до 1349,07 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,31%, до 25681,27 пункта, корейский KOSPI — опускался на 0,22%, до 2081,43 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,23% и составлял 5935,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,11%, до 22464,21 пункта.

В пятницу индексы АТР закрылись снижением до более чем 2% после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также после выхода китайских статданных. Итоги встречи американского регулятора, объявленные в прошлый четверг, 8 ноября, укрепили ожидания рынков повышения ставки в декабре. В ноябре ставка была ожидаемо сохранена на уровне 2-2,25% годовых.

При этом в пятницу, 9 ноября, стало известно, что годовая инфляция в Китае в октябре составила 2,5%, а в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%. Показатели оказались на уровне ожиданий, при этом если годовой показатель совпал со значением сентября, то в месячном выражении инфляция замедлилась с 0,7%. Индекс цен производителей составил ожидаемо 3,3% год к году против значения сентября в 3,6%.

Теперь участники рынка сохраняют свое внимание к Китаю: в среду, 14 ноября, инвесторы узнают показатели промышленного производства и розничной торговли в стране в октябре. Аналитики ожидают сохранения динамики роста обоих показателей за отчетный месяц по сравнению с предыдущим — на 5,8% и 9,2% соответственно.