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Рубль растет к доллару и евро
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Рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 25 копеек — до 67,75 рубля.
Курс евро снизился на 60 копеек и составил 76,43 рубля.
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