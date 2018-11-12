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Бумаги компаний РФ дорожают на торгах в Лондоне
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Бумаги компаний РФ дорожают на торгах в Лондоне, кроме «Роснефти» и «Новатэка» 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), дешевеют лишь расписки "Новатэка" и "Роснефти", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.09 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,29% — до 6,95 доллара, "Лукойла" — росла на 1,3%, до 76,38 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,24%, до 168,3 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,03% — до 4,56 доллара, "Газпром нефти" — на 0,27%, до 27,98 доллара.
Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 0,87% — до 1,27 доллара, Сбербанка — на 0,65%, до 12,08 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,31% — до 16,25 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,35% — до 17,33 доллара, "Северстали" — на 0,82%, до 15,34 доллара, НЛМК — на 0,73%, до 23,98 доллара.
Стоимость расписок "Магнита" увеличивалась на 0,06% — до 13,61 доллара, "Ленты" — на 0,14%, до 3,48 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 1,05% — до 2,4 доллара.
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