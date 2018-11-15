Фунт рухнул из-за ситуации в Великобритании

Курс фунта упал после отставки трех британских министров из-за Brexit

Курс фунта стерлингов в четверг продемонстрировал максимальное почти за полтора года падение. Это произошло после сообщений об отставке трех британских министров, которые не согласились с одобренным правительством планом выхода страны из Евросоюза

Фунт ослаб к доллару почти на 1,9% к закрытию предыдущих торгов до 1,2751 фунта за доллар. К 13.40 мск фунт торгуется по цене около 1,2788 доллара (-1,6%).

В четверг о своей отставке объявили министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей. Они не согласились с одобренным правительством проектом отделения Великобритании, который предусматривает значительные ограничения и уступки перед ЕС. Газета Guardian сообщала, что против документа в общей сложности выступили 11 из 25 министров британского правительства.

Ранее из-за несогласия с планом Мэй по Brexit правительство покинули предшественник Рааба Дэвид Дэвис, а также министр транспорта Джо Джонсон и министр иностранных дел Борис Джонсон , выступавшие за «жесткий» вариант отделения от Евросоюза.

Теперь план Brexit предстоит рассмотреть парламенту Великобритании, затем документ должен быть одобрен странами ЕС. Процесс отделения Соединенного Королевства от Евросоюза завершится 29 марта 2019 г. В Брюсселе 25 ноября состоится чрезвычайный саммит ЕС по вопросу Brexit.