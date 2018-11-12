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Биржи АТР закрылись в плюсе
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Биржи АТР закрылись в основном в плюсе, корректируясь после распродажи в пятницу 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника главным образом ростом индексов, демонстрируя коррекцию после распродажи в пятницу, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,22%, до 2630,52 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,53%, до 1361,74 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился к закрытию на 0,12%, до 25633,18 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,27%, до 2080,44 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,09%, до 22269,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,33%, до 5941,3 пункта.
В пятницу индексы АТР закрылись снижением до более чем 2% после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также после выхода слабых китайских статданных.
Поддерживающим фактором для бирж в понедельник стали растущие цены на нефть после сообщений о том, что Саудовская Аравия планирует сократить ее добычу в декабре. Накануне министр энергетики королевства Халид аль-Фалих отметил, что на этот месяц заказы на нефть из страны на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем в ноябре. При этом затем, сегодня аль-Фалих также заявил, что альянсу ОПЕК+ может потребоваться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Несмотря на некоторое восстановление азиатских торговых площадок в понедельник, аналитики выражают беспокойство в связи с замедлением роста экономики Китая и значительным госдолгом страны.
"Экономика действительно не сможет вернуться к тем темпам роста, которые она демонстрировала ранее, если Китай не сможет серьезно сократить долг", — приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста по рынкам Азии в Daiwa Capital Markets Кевина Лая (Kevin Lai).
Акции японской SoftBank Group подешевели на 0,09%. Компания сообщила в понедельник, что получила разрешение от Токийской бирже на размещение 36% акций своего подразделения по оказанию услуг мобильной связи в Японии SoftBank Corp 19 декабря. В случае высокого спроса на бумаги листинг может принести SoftBank Group до 23 миллиардов долларов.
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