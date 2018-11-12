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В Sberbank CIB ожидают роста акций «Яндекса»
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В Sberbank CIB ожидают роста стоимости акций «Яндекса» на 25% 

Банки.ру 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Стоимость акций «Яндекса» может вырасти до 48,8 доллара, полагают аналитики Sberbank CIB. По их мнению, этому поспособствуют хорошие фундаментальные параметры, достигнутые за счет улучшения прогнозируемости рентабельности в сегменте такси (что может сделать планы IPO более реальными), а также монетизации сервисов «Дзен», «Яндекс. Авто» и «Яндекс. Станция».
«Мы считаем, что медленно, но верно рынок начнет учитывать это в цене акции, что приведет к повышению оценки «Яндекса», — считают аналитики инвестбанка Светлана Суханова и Оксана Мустяца.
Они отмечают, что оптимистичный сценарий обещает 25-процентный потенциал роста целевой цены бумаг компании, тогда как пессимистичный сценарий предполагает 12-процентный риск снижения.
В Sberbank CIB обращают внимание на то, что двухуровневая структура капитала «Яндекса» и его устав обеспечивают компании отличную защиту от недружественного поглощения. В частности, поясняют аналитики, если подтвердится информация о выпуске акций класса Б-1, то новая структура управления сделает потенциальные планы смены руководителей более прозрачными.
Напомним, 18 октября котировки акций «Яндекса» обрушились после сообщений СМИ о переговорах со Сбербанком о продаже 30-процентной доли в бизнесе компании. Бумаги падали до 1 710 рублей, а всего компания потеряла около 1 млрд долларов капитализации. Позже Сбербанк опроверг информацию, а в «Яндексе» сообщили, что разрабатывают план по защите от поглощений. В частности, предполагается, что 60% голосующих прав в «Яндексе» будут переданы в фонд под управлением ее основателя Аркадия Воложа и 10—12 топ-менеджеров. Для этого будут выпущены новые акции класса Б-1, 80% которых получит Волож, а в случае его отхода от дел — сам фонд.
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