В Sberbank CIB ожидают роста акций «Яндекса»

В Sberbank CIB ожидают роста стоимости акций «Яндекса» на 25%

Стоимость акций «Яндекса» может вырасти до 48,8 доллара, полагают аналитики Sberbank CIB . По их мнению, этому поспособствуют хорошие фундаментальные параметры, достигнутые за счет улучшения прогнозируемости рентабельности в сегменте такси (что может сделать планы IPO более реальными), а также монетизации сервисов «Дзен», «Яндекс. Авто» и «Яндекс. Станция».

«Мы считаем, что медленно, но верно рынок начнет учитывать это в цене акции, что приведет к повышению оценки «Яндекса», — считают аналитики инвестбанка Светлана Суханова и Оксана Мустяца.

Они отмечают, что оптимистичный сценарий обещает 25-процентный потенциал роста целевой цены бумаг компании, тогда как пессимистичный сценарий предполагает 12-процентный риск снижения.

В Sberbank CIB обращают внимание на то, что двухуровневая структура капитала «Яндекса» и его устав обеспечивают компании отличную защиту от недружественного поглощения. В частности, поясняют аналитики, если подтвердится информация о выпуске акций класса Б-1, то новая структура управления сделает потенциальные планы смены руководителей более прозрачными.