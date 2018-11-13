Биржи Азии снижаются вслед за Уолл-стрит и на фоне падения техсектора

Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются преимущественно в минусе вслед за падением индексов Уолл-стрит почти на 3% и в результате распродаж в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11% — до 2633,46 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77%, до 1372,22 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,1% — до 25606,49 пункта, корейский KOSPI — на 0,91%, до 2061,41 пункта. Японский Nikkei 225 падал на 2,48% — до 21716,6 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся в минусе на 1,73%, опустившись до 5838,7 пункта.

Основные американские фондовые индексы в понедельник потеряли до 2,8% на фоне падения акций Apple и Goldman Sachs на 5,04% и 7,5% соответственно.

На японских биржах во вторник сильнее всего дешевеют акции поставщиков компании Apple, — они опасаются снижения спроса на смартфоны. Аналитики Elazar Capital сообщили агентству Рейтер , что многие поставщики снизили прогноз по продажам, ссылаясь на сокращение заказов от "крупного клиента". По мнению аналитиков, этим клиентом является именно Apple. Бумаги японских поставщиков электронных компонентов TDK и Murata дешевеют на 6,8% и на 4,4% соответственно.

Котировки акций японских автопроизводителей снижаются на сообщениях агентства Рейтер о том, что министерство торговли США отправило в Белый дом проект рекомендаций по возможному введению пошлин на импортные автомобили. Акции Toyota и Honda на этом фоне дешевеют на 2,6%.

В то же время акции SoftBank во вторник растут в цене на 1,4%. В понедельник компания сообщила, что получила разрешение от Токийской биржи 19 декабря разместить 36% акций своего подразделения по оказанию услуг мобильной связи в Японии SoftBank Corp. В случае высокого спроса на бумаги размещение может принести SoftBank Group до 23 миллиардов долларов.