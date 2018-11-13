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Биржи Европы растут
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Биржи Европы растут на надеждах торговой договоренности США и Китая 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Европы во вторник растут в начале торгов на надеждах инвесторов на торговую сделку между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.55 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,43% — до 7083,25 пункта. Французский CAC 40 поднимался на 0,52% — до 5083,6 пункта, немецкий DAX — на 0,64%, до 11397,96 пункта.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в понедельник сообщила, что министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в пятницу обсудили по телефону торгово-экономическим вопросы. Как сообщили источники, разговор Мнучина и Лю Хэ в пятницу не привел к прогрессу в этом вопросе, однако возобновление переговоров указывает на то, что обе стороны пытаются достичь договоренности.
При этом во вторник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в телевизионном выступлении отметил, что Китай по-прежнему надеется на равноправные переговоры с США по торговому спору.
Кроме того, газета South China Morning Post сообщила, что Ли Кэцян в ближайшее время собирается посетить США для переговоров с американскими партнерами для смягчения торговых трений на фоне предстоящей встречи лидеров двух стран на полях саммита G20.
В лидерах роста на торгах в Европе по вторник оказался сектор телекоммуникаций после публикации отчетности Vodafone. Несмотря на зафиксированный в первом полугодии убыток, британский оператор сотовой связи пообещал сократить операционные расходы. Акции Vodafone растут на 6,28%.
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