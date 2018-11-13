Биржи Европы растут на надеждах торговой договоренности США и Китая

Основные фондовые рынки Европы во вторник растут в начале торгов на надеждах инвесторов на торговую сделку между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.55 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,43% — до 7083,25 пункта. Французский CAC 40 поднимался на 0,52% — до 5083,6 пункта, немецкий DAX — на 0,64%, до 11397,96 пункта.

При этом во вторник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в телевизионном выступлении отметил, что Китай по-прежнему надеется на равноправные переговоры с США по торговому спору.

Кроме того, газета South China Morning Post сообщила, что Ли Кэцян в ближайшее время собирается посетить США для переговоров с американскими партнерами для смягчения торговых трений на фоне предстоящей встречи лидеров двух стран на полях саммита G20.

В лидерах роста на торгах в Европе по вторник оказался сектор телекоммуникаций после публикации отчетности Vodafone. Несмотря на зафиксированный в первом полугодии убыток, британский оператор сотовой связи пообещал сократить операционные расходы. Акции Vodafone растут на 6,28%.