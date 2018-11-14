Цена на гречку снизилась впервые за три года

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года крупа снизилась на 26,5%.

Как объяснили в ведомстве, такая динамика объясняется переизбытком продукции в связи с большим сбором урожая в стране в 2017 году.

Цена гречки у производителей в России снизилась еще значительнее. В целях уменьшения их потерь Минсельхоз сократил посевные площади.

По мнению специалистов, в новом сезоне стоимость гречневой крупы будет расти.