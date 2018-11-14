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Цена на гречку снизилась впервые за три года
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Цена на гречку снизилась впервые за три года 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В сентябре стоимость гречки впервые за последние три года снизилась для потребителей до 47,3 рубля за килограмм, сообщает во вторник газета «Известия» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года крупа снизилась на 26,5%.
Как объяснили в ведомстве, такая динамика объясняется переизбытком продукции в связи с большим сбором урожая в стране в 2017 году.
Цена гречки у производителей в России снизилась еще значительнее. В целях уменьшения их потерь Минсельхоз сократил посевные площади.
По мнению специалистов, в новом сезоне стоимость гречневой крупы будет расти.
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