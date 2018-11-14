Цена на гречку снизилась впервые за три года 

В сентябре стоимость гречки впервые за последние три года снизилась для потребителей до 47,3 рубля за килограмм, сообщает во вторник газета «Известия» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года крупа снизилась на 26,5%.
Как объяснили в ведомстве, такая динамика объясняется переизбытком продукции в связи с большим сбором урожая в стране в 2017 году.
Цена гречки у производителей в России снизилась еще значительнее. В целях уменьшения их потерь Минсельхоз сократил посевные площади.
По мнению специалистов, в новом сезоне стоимость гречневой крупы будет расти.