Санкциями по России будут бить «точечно», но «сурово» 

Аналитическое агентство FGE предупредило своих клиентов и подписчиков, что среди санкций, которые готовится ввести против России Госдепартамент, может оказаться запрет на импорт российской нефти. В свою очередь, S&P сделало прогноз, согласно которому самый жесткий вариант санкций все же не примут, ограничения коснутся только отдельных лиц, компаний и банков.
Как относиться к таким прогнозам? Об этом в комментарии Георгия Бовта.
По мере приближения времени введения второго пакета «химических станций», увязанных с делом об отравлении Скрипалей, надо полагать, утечки в прессу относительно возможного содержания санкционного пакета будут только множиться. На днях госдепартамент США сообщил, что администрация уже начала консультации с конгрессом относительно таких ограничительных мер. Подробностей не последовало, однако было сделано уточнение: санкции будут суровыми. Слово «точечными» Госдепартамент не употреблял.
В описании «Закона о контроле за химическим и биологическим оружием» от 1991 года, согласно которому и планируется ввести второй пакет санкций, нет четкого указания относительно того, сколько могут длиться консультации с конгрессом. В августе, при введении первого пакета, огранившего экспорт в Россию продукции двойного назначения, уложились в три недели.
Кстати, тот пакет был не максимально жестким из возможного. Теперь это тоже могут быть две или три недели, до или сразу после саммита «большой двадцатки» 30 ноября в Буэнос-Айресе, где предварительно планируется пока встреча Трампа и Путина. Надо учесть, что конгресс сейчас занят частичной пересменкой в связи со сменой власти в палате представителей, где демократы получили большинство.
В то же время закон 1991 года обязывает администрацию применить минимум три из следующих шести мер, перечисленных в этом законе: препятствовать предоставлению России финансовой помощи со стороны международных финансовых институтов типа МВФ или Всемирного банка; запретить американским банкам кредитовать российское правительство; ограничить экспорт всех американских товаров и технологий; ограничить импорт в США любых товаров российского происхождения, включая нефть и нефтепродукты; приостановить или понизить уровень дипотношений; запретить полеты российских государственных авиакомпаний в США.
Наименее болезненно выглядит голосование против кредитов России в международных финансовых институтах и понижение статуса дипломатических отношений. Хотя, учитывая нынешний скверный характер этих отношений и близкий к параличу процесс консульского обслуживания в обеих странах, вряд ли тут есть большой простор для новых рестрикций.
Что касается запретов на полеты «Аэрофлота» в США, это направление считается выгодным и дает ему примерно 5% выручки. Однако у России тут есть чем ответить симметрично, повысив роялти за пролет над Сибирью для американских авиакомпаний или попросту запретив им там летать.
Запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов: учитывая наращивание добывающих мощностей в самих США, такое теоретически возможно. В прошлом году США закупили российской нефти примерно на 8 млрд долларов. Это около 4% американского нефтяного импорта. Ранее также упоминался возможный запрет на поставки уранового топлива в США для АЭС.
Возможны также санкционные меры против новых эмиссий российских долговых обязательств. Наиболее эффективными в Вашингтоне считают апрельские санкции против нескольких российских олигархов, включая Дерипаску и Вексельберга, и хотя тут санкционерам самим пришлось частично отрабатывать назад, чтобы не бить сильно по мировом рынку алюминия, появление еще двух-трех фамилий вполне возможно.
Учитывая высокую степень монополизации российской экономики, так называемые точечные санкции могут оказаться совсем даже не точечными. Большинство аналитиков склоняются к мысли, что на данном этапе США не будут вводить такие драконовские меры, как запрет долларовых транзакции для всех российских государственных банков. В соответствующем законопроекте, лежащем в конгрессе, этот список насчитывает восемь крупнейших финансовых организаций. Возможно, ограничительные меры коснутся лишь одного или двух из них, а там видно будет.
Кроме того, применительно ко второму пакету «химических санкций» закон предусматривает возможность для президента отложить или временно заморозить одно из трех обязательных положений закона, уведомив конгресс, что это будет отвечать интересам безопасности США — оставив, таким образом, возможности для торга с Москвой. Правда, непонятно, о чем, собственно, можно говорить и договариваться в условиях постоянного санкционного давления. Оно сильно утомляет..