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Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне
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Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне 

Прайм 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 2,35% — до 6,33 доллара, "Лукойла" — на 1,04%, до 72,44 доллара, "Новатэка" — на 0,12%, до 168,1 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,8% — до 4,4 доллара, "Газпром нефти" — на 1,45%, до 27,25 доллара.
Стоимость расписок ВТБ уменьшалась на 0,47% — до 1,27 доллара, Сбербанка — на 1,31%, до 11,84 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 1,67% — до 16,49 доллара.
Бумаги "Норникеля" теряли в цене 0,54%, опускаясь до 17,11 доллара, "Северстали" — росли на 0,13%, до 15,27 доллара, НЛМК — дорожали на 1,32%, до 24,25 доллара.
Цена расписок "Магнита" снижалась на 0,62% — до 13,13 доллара, "Ленты" — на 0,5%, до 3,47 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,04% — до 2,35 доллара.
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