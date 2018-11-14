Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

Прайм: последние новости

Биржи АТР закрылись снижением, кроме японского Nikkei, на фоне падения цен на нефть

Рынок акций РФ во второй половине торгов продолжает удерживаться в небольшом плюсе

С начала года евро потерял 10,4% по отношению к доллару