Нефть Brent резко выросла после обвала

Нефть марки Brent выросла в цене на 3% после обвала

Мировые цены на нефть в среду вечером заметно ускорили рост в рамках коррекции после обвалила на 7-8% днем ранее, при этом стоимость Brent росла более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 2,72% — до 67,25 доллара за баррель, при этом ранее на вечерних торгах росла более чем на 3%. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,26%, до 56,91 доллара за баррель.

Во вторник цена Brent обвалилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 16 марта, WTI — ниже 55 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года. Реакция рынка была вызвана публикацией ноябрьского доклада ОПЕК , в котором отмечается, что организация допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году. Кроме того, трейдеры отыгрывали призывы президента США Дональда Трампа к ОПЕК не сокращать уровни нефтедобычи.

"Мы не думаем, что слова Трампа помешают картелю ввести ограничения на добычу. Сокращение добычи позволит восстановить баланс на рынке в следующем году, это значит, что текущая коррекция представляет собой редкую возможность для открытия длинных позиций по нефти по низким ценам", — говорится в обзоре аналитика компании "Сбербанк КИБ" Михаила Шейбе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.