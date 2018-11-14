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Нефть Brent резко выросла после обвала
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Нефть марки Brent выросла в цене на 3% после обвала 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Hasan Jamali
Мировые цены на нефть в среду вечером заметно ускорили рост в рамках коррекции после обвалила на 7-8% днем ранее, при этом стоимость Brent росла более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.21 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 2,72% — до 67,25 доллара за баррель, при этом ранее на вечерних торгах росла более чем на 3%. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,26%, до 56,91 доллара за баррель.
Во вторник цена Brent обвалилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 16 марта, WTI — ниже 55 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года. Реакция рынка была вызвана публикацией ноябрьского доклада ОПЕК, в котором отмечается, что организация допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году. Кроме того, трейдеры отыгрывали призывы президента США Дональда Трампа к ОПЕК не сокращать уровни нефтедобычи.
"Мы не думаем, что слова Трампа помешают картелю ввести ограничения на добычу. Сокращение добычи позволит восстановить баланс на рынке в следующем году, это значит, что текущая коррекция представляет собой редкую возможность для открытия длинных позиций по нефти по низким ценам", — говорится в обзоре аналитика компании "Сбербанк КИБ" Михаила Шейбе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Поддержку нефтяным котировкам в среду оказали заявления министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейля аль-Мазруи. Он сообщил агентству Блумберг, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи при необходимости, чтобы сбалансировать рынок. Министр также отметил, что фундаментальные показатели нефтяного рынка остаются адекватными и не оправдывают обвала цен во вторник.
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