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Биткоин продолжает дешеветь
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Биткоин продолжает дешеветь, опустившись до минимума за более чем год 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость биткоина (Bitcoin) утром в четверг снижается уже более чем на 10%, достигнув минимума с октября 2017 года, при этом крупнейшие альткоины теряют в цене до 20%, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.44 мск биткоин снижался на 11,52%, до 5,623 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 11,86% — до 5,705 тысячи долларов.
Другие популярные криптовалюты дешевеют еще сильнее: Ethereum — на 14,33%, до 176,97 доллара, Ripple — на 10,28%, до 0,4565 доллара, Bitcoin Cash — на 18,04%, до 428,77 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 183,74 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53% всего рынка криптовалют.
"То, что мы сейчас наблюдаем, это прорыв вниз. Иногда нужно время, чтобы выяснить настоящую причину происходящего — биржевая торговля или действия регуляторов", — приводит агентство Рейтер слова основателя Cryptocompare Чарли Хейтера (Charlie Hayter).
Некоторые аналитики полагают, что падение крипторынка вызвано скорым внедрением хардфорка Bitcoin Cash, то есть внедрения нового протокола, в результате чего образуется новая криптовалюта. В результате этого будут созданы альткоины Bitcoin ABC и Bitcoin SV.
В целом аналитики, чье мнение приводит агентство, отмечают, что прогноз по биткоину остается неясным, поскольку долгосрочный прогноз по критовалюте зависит от того, насколько надежным активом она может считаться.
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