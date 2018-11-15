Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

На 10:07 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,27% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 384,97 пункта. Индекс РТС вырос на 0,81% до отметки 1 126,35.