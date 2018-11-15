Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

На 10:07 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,27% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 384,97 пункта. Индекс РТС вырос на 0,81% до отметки 1 126,35.
«Вчера индекс Мосбиржи опускался в район 2350 пунктов, однако к закрытию торгов компенсировал потери и завершил день на положительной территории. Комментарии ряда американских конгрессменов о том, что законодатели, вероятно, не успеют рассмотреть до конца года законопроекты, ужесточающие санкции у РФ, несколько улучшили сантимент в отношении российских активов. На горизонте ближайших сессий видим перспективы возвращения индекса Мосбиржи к отметке в 2400 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.