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Мировые цены на нефть растут
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Мировые цены на нефть растут
RT на русском
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,78%, составив $56,9 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе повысились на 0,83% — до $67,17 за баррель.
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