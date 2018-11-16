Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,78%, составив $56,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе повысились на 0,83% — до $67,17 за баррель.