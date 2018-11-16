Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

На 10:05 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,25% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 387,52 пункта. Индекс РТС вырос на 0,84% до отметки 1 140,67.
«Вчерашний торговый день прошел для рынка в умеренно-позитивном ключе — индекс Мосбиржи прибавил символические 0,1%, однако за счет ослабления рубля в валютном выражении рост российских акций заметно более весомый (индекс РТС прибавил 1,2%). За счет валютного фактора внутренние секторы смотрятся на текущий момент предпочтительнее. На горизонте ближайших торговых сессий видим перспективы возвращения индекса Мосбиржи к отметкам в 2400—2430 пунктов.», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.