Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

На 10:05 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,25% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 387,52 пункта. Индекс РТС вырос на 0,84% до отметки 1 140,67.