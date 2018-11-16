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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На 10:05 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,25% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 387,52 пункта. Индекс РТС вырос на 0,84% до отметки 1 140,67.
«Вчерашний торговый день прошел для рынка в умеренно-позитивном ключе — индекс Мосбиржи прибавил символические 0,1%, однако за счет ослабления рубля в валютном выражении рост российских акций заметно более весомый (индекс РТС прибавил 1,2%). За счет валютного фактора внутренние секторы смотрятся на текущий момент предпочтительнее. На горизонте ближайших торговых сессий видим перспективы возвращения индекса Мосбиржи к отметкам в 2400—2430 пунктов.», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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