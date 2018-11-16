ЦБ обсуждает с Мосбиржей тарифы на покупку золота

ЦБ обсуждает с Мосбиржей изменение тарифов на покупку золота

Банк России обсуждает с Московской биржей тарифы по операциям с золотом, так как сейчас предложение регулятора по покупке золота на биржевом рынке не пользуются популярностью, заявила глава департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина на конференции Национальной финансовой ассоциации "Рынок драгоценных металлов".

"Мы с ноября 2017 года выставляем заявки на покупку золота на Московской бирже, но надо сказать, что это пробный шаг, он пока не дает ожидаемых результатов ровно потому, что цена, предлагаемая Банком России, существенно отличается от цены на внебиржевом рынке", — заявила она.

"Это естественно, потому что здесь комиссия биржи, и сейчас мы докручиваем с биржей вопросы по тарификации биржевых сделок по золоту. Надеемся, в этом году придем к каким-то договоренностям, и, возможно, участие ЦБ [на биржевом рынке золота] станет более активным", — добавила Селютина.

Также ЦБ обсуждает с биржей механизм подачи заявок по цене фиксинга (фиксация котировки на актив на определенное время — прим. ТАСС ), добавила она: "Еще одна особенность участия ЦБ в торгах — заявки подаются, когда уже все фиксинги отторгованы и бенчмарки уже сформированы… Мы прорабатываем механизм подачи заявок по цене фиксинг, то есть участникам будет предложено фактически то же самое, что они сейчас делают на внебиржевом рынке, только теперь в биржевом стакане", — рассказала Селютина.