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Президент Гондураса объявил «крестовый поход»
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Президент Гондураса объявил «крестовый поход» за восстановление цен на кофе 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / RODRIGO ARANGUA
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес в пятницу объявил "крестовый поход" с целью восстановить справедливый уровень мировой цены на кофе.
Кризис последних лет в этой отрасли, приведший к снижению цены, сильно ударил по мировым производителям кофе. Гондурас хотя и не является крупнейшим, но входит в десятку мировых лидеров по объемам кофейного производства.
"Гондурас начинает "крестовый поход" для создания блока стран, компаний и производителей в защиту более справедливых цен в отношении такого важного продукта, каковым является кофе", — приводит МИД Гватемалы заявление Орландо Эрнандеса в ходе заседания Ибероамериканского саммита. Он проходил в пятницу в столице Гватемалы.
По словам Эрнандеса, сложившаяся негативная ситуация серьезно ударила по кофейным производителям, а многие работники отрасли оказались в ситуации тотальной нищеты.
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