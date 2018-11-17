Президент Гондураса объявил «крестовый поход» за восстановление цен на кофе

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес в пятницу объявил "крестовый поход" с целью восстановить справедливый уровень мировой цены на кофе.

Кризис последних лет в этой отрасли, приведший к снижению цены, сильно ударил по мировым производителям кофе. Гондурас хотя и не является крупнейшим, но входит в десятку мировых лидеров по объемам кофейного производства.

"Гондурас начинает "крестовый поход" для создания блока стран, компаний и производителей в защиту более справедливых цен в отношении такого важного продукта, каковым является кофе", — приводит МИД Гватемалы заявление Орландо Эрнандеса в ходе заседания Ибероамериканского саммита. Он проходил в пятницу в столице Гватемалы.

По словам Эрнандеса, сложившаяся негативная ситуация серьезно ударила по кофейным производителям, а многие работники отрасли оказались в ситуации тотальной нищеты.