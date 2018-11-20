Биржи АТР снижаются вслед за рынками США, акции Nissan дешевеют на 5%

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне пессимизма на рынках США днем ранее и под давлением новостей вокруг главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,63% — до 2659,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,77%, до 1392,41 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,83%, до 25890,35 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,01%, до 2079,21 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,58%, до 5660,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,11%, до 21577,33 пункта.

Участники торгов в Азии негативно отреагировали на то, что фондовые индексы США завершили понедельник снижением на 1,6-3% на фоне распродажи акций компаний технологического сектора. Бумаги Apple потеряли в цене около 4% после сообщений в СМИ о том, что в связи со слабым спросом на новые смартфоны Apple компания за последние несколько недель сократила заказы на производство трех моделей iPhone, выпущенных в сентябре текущего года.

Старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa), мнение которого приводит агентство Рейтер , отмечает, что падение рынков в США мешает попыткам восстановления бирж азиатского региона. "Давление на настроения инвесторов оказывает снижение стоимости акций компаний технологического сектора США", — отметил эксперт.

Дополнительное давление на японский фондовых рынок оказывают новости вокруг главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Так, в понедельник японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co. подтвердил, что возглавляющий совет директоров Карлос Гон много лет занижал данные о личном доходе. На этом фоне генеральный директор компании Хирото Сайкава предложит совету директоров незамедлительно отстранить Гона с занимаемой должности. Японские СМИ сообщили, что Гон уже арестован по подозрению в финансовых махинациях. Также японский автоконцерн Mitsubishi Motors выдвинет совету директоров предложение об отставке Гона с его должностей в компании в связи со скандалом.

В результате акции Nissan дешевеют на бирже Японии на 5%, ранее в ходе торгов снижение достигало 7%. Ценные бумаги Mitsubishi Motors теряют в цене более 6%.