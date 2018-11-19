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Московская биржа открылась ростом
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Московская биржа открылась ростом
Деловая газета «Взгляд»
3 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Индекс Мосбиржи на открытии торгов в понедельник вырос на 0,3% — до 2 379,37 пункта, индекс РТС поднялся на 0,2% и составил 1136,85 пункта.
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