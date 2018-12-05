В ОПЕК предложили России сократить добычу нефти «символически»

Высокопоставленный источник в одной из ближневосточных делегаций, собирающихся в Вене на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на условиях анонимности сообщил, что участников альянса вполне может удовлетворить решение России сократить добычу нефти «символически», поддержав идею.

По словам источника, в ОПЕК+ стремятся найти решение, «которое бы выглядело как сокращение», передает ТАСС

«Мы хотим, чтобы оно удовлетворило всех: и тех, кто не хочет сокращать, и тех, кто готов это делать. И, если мы найдем такой механизм, это будет хорошо для всех», — сказал представитель одной из ближневосточных делегаций.

«Ничего страшного, если Россия хочет сократить [добычу] только символически. Это лишь определения. Никто не требует от России, чтобы она причинила себе вред. Цифра 1,3 млн баррелей — это всего лишь цифра», — заявил источник.

«Все, что нам нужно, — это завершить встречу на хорошей ноте, — заключил он. — При этом Россия может приводить свою добычу к нужному уровню постепенно, как это было в прошлый раз, возражений это не вызовет».

По его словам, ближневосточные страны реально могут начать сокращение не раньше марта, так как сейчас многие из них уже собрали заявки на поставки на январь и февраль. При этом само соглашение может начать действовать 1 января 2019 года.

В среду днем в Вене пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести рекомендацию альянсу по уровням добычи на ближайшие месяцы.

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