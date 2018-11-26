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Цена на нефть Brent превысила $60 

Rambler News Service + ещё 29 15 минут назад
Фото: Парламентская газета
Цена на нефть марки Brent демонстрирует рост после крупного падения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи ICE.
По состоянию на 10:24 мск стоимость январских фьючерсов на Brent выросла до $60,07 за баррель. В прошлую пятницу, 23 ноября, цена на нефть марки Brent впервые с октября прошлого года опустилась ниже $59 за баррель.
В общей сложности нефть марки Brent с 1 октября подешевела более чем на $25 за баррель.
Январские фьючерсы на нефть марки WTI также выросли — до $51,23 за баррель.
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